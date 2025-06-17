Aliağa FK, Ahmet İlhan Özek’i transfer etti

ALİAĞA FK, AHMET İLHAN ÖZEK İLE ANLAŞTI

Bu sezon TFF 2’nci Lig’de mücadele eden Aliağa FK, dış transferde tecrübeli futbolcu Ahmet İlhan Özek ile anlaştı. İzmir temsilcisi, uzun yıllar Süper Lig ekiplerinde forma giymiş olan futbolcuyla 2 yıllık bir sözleşme imzaladı.

TFF 1’İNCİ LİG VE SÜPER LİG’DE KARIŞIK GEÇMİŞ

Geçtiğimiz sezon Bursaspor ile şampiyonluk yaşayan Ahmet İlhan Özek, kariyerinde Manisaspor, Karabükspor, Çaykur Rizespor, Giresunspor, Altınordu ve Çorum FK gibi takımlarda da görev aldı. A Milli Takım forması da giymiş olan deneyimli kanat oyuncusu, Süper Lig’de toplamda 177, TFF 1’inci Lig’de ise 172 karşılaşmaya çıkarken, rakip filelere 95 gol atmayı başardı.

TRANSFER DÖNEMİ DEVAM EDİYOR

Aliağa FK, transfer sezonu kapsamında daha önce İbrahim Yılmaz, Mertcan Açıkgöz ve Göktuğ Yılmaz’ı da kadrosuna katmıştı.