Aliağa FK, Ahmet İlhan Özek’le Anlaştı

ALİAĞA FK TRANSFERDE YENİ BİR DÖNEME GİRİYOR

Bu sezon TFF 2’nci Lig’de savaşacak Aliağa FK, dış transferde tecrübeli futbolcu Ahmet İlhan Özek’le anlaşıyor. İzmir temsilcisi, uzun yıllar Süper Lig takımlarında mücadele eden bu deneyimli oyuncuyla 2 yıllık bir sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz sezon Bursaspor ile şampiyonluk yaşayan tecrübeli kanat oyuncusu, daha önce Manisaspor, Karabükspor, Çaykur Rizespor, Giresunspor, Altınordu ve Çorum FK formalarını giydi.

AHMET İLHAN ÖZEK’İN KARİYERİ

A Milli Takım’da da görev almış olan Ahmet İlhan Özek, Süper Lig’de toplam 177, TFF 1’inci Lig’de ise 172 kez sahada yer alırken rakip ağlara 95 gol bıraktı. Aliağa FK, transfer döneminde daha önce İbrahim Yılmaz, Mertcan Açıkgöz ve Göktuğ Yılmaz’ı da kadrosuna dahil ederek takımını güçlendirdi.