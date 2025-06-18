Aliağa FK, Ahmet Özek’i transfer etti

ALİAĞA FK TRANSFER HAMLESİ YAPIYOR

TFF 2. Lig’de mücadele edecek olan Aliağa Futbol Kulübü, transfer döneminde dikkat çeken bir adım daha attı. İzmir temsilcisi, tecrübeli kanat oyuncusu Ahmet İlhan Özek ile 2 yıllık sözleşmeye imza attı. 2024-2025 sezonunda şampiyonluk yaşayarak TFF 2. Lig’e yükselen Aliağa FK, yeni sezon hazırlıkları kapsamında transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-siyahlı ekip, Ahmet İlhan Özek’i kadrosuna dahil etti.

AHMET İLHAN ÖZEK’İN KARNESİ

Geçtiğimiz sezon Bursaspor formasıyla şampiyonluk sevinci yaşayan 36 yaşındaki futbolcu, kariyerinde Manisaspor, Karabükspor, Çaykur Rizespor, Giresunspor, Altınordu ve Çorum FK gibi önemli takımlarda görev aldı. Tecrübeli futbolcu Özek, skorer özelliğiyle tanınıyor. Süper Lig’de 177, TFF 1. Lig’de ise 172 maçta mücadele eden Ahmet İlhan, toplamda 95 gol kaydetti. Ay-yıldızlı formayı da giymiş olan Özek, kariyerine artık Aliağa FK formasıyla devam edecek.

TRANSFERE DEVAM EDEN IZMİR TEMSILCISI

Aliağa FK, Ahmet İlhan Özek transferinin yanı sıra, daha önce İbrahim Yılmaz, Mertcan Açıkgöz ve Göktuğ Yılmaz gibi futbolcuları da kadrosuna ekledi. İzmir temsilcisi, yeni sezon için güçlü bir ekip oluşturma hedefine hızla ilerliyor.