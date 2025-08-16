Haberler

Aliağa FK, Furkan Say ile Anlaştı

UZUN SÜRELİ SÖZLEŞME İMZALANDI

Aliağa FK, altyapısından gelen 2006 doğumlu orta saha oyuncusu Furkan Say ile 5 yıllık profesyonel bir sözleşme imzaladı. TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımları arasında yer alan Aliağa FK, kadrosunu güçlendirmek için planlamalar yapıyor.

FURKAN SAY’IN BAŞARILARI HEDEFLENİYOR

İzmir kulübü, altyapısından gelen bu genç yeteneğin profesyonel kariyerine başlamasını sağladı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Altyapımızdan yetişen 2006 doğumlu orta saha oyuncusu Furkan Say ile 5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladık. Furkan Say’a formamız altında profesyonel hayatında başarılı sezonlar diliyoruz” denildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Zafer Sırakaya Gurbetçileri Uğurladı

AK Parti'nin dış ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcısı, Kapıkule Sınır Kapısı'nda dönen gurbetçilere veda etti. Hasretin gelecek yaz tekrar dinlendirileceğini belirtti.
Haberler

Barış Umudu Ukrayna’da Belirdi

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Başkan Trump'ın Ukrayna'daki savaşın sona erdirmesine yönelik çabalarını önemserken, Avrupa liderleri barış için umut ve güvenlik garantilerine vurgu yaptı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.