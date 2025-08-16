Aliağa FK, Furkan Say ile Anlaştı

UZUN SÜRELİ SÖZLEŞME İMZALANDI

Aliağa FK, altyapısından gelen 2006 doğumlu orta saha oyuncusu Furkan Say ile 5 yıllık profesyonel bir sözleşme imzaladı. TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımları arasında yer alan Aliağa FK, kadrosunu güçlendirmek için planlamalar yapıyor.

FURKAN SAY’IN BAŞARILARI HEDEFLENİYOR

İzmir kulübü, altyapısından gelen bu genç yeteneğin profesyonel kariyerine başlamasını sağladı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Altyapımızdan yetişen 2006 doğumlu orta saha oyuncusu Furkan Say ile 5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladık. Furkan Say’a formamız altında profesyonel hayatında başarılı sezonlar diliyoruz” denildi.