Aliağa FK, Gebze Spor ile karşılaşacak

ALİAĞA FK’NIN İKİNCİ HAFTA MÜCADELESİ

Aliağa FK, TFF 2. Lig Beyaz Grup’taki ikinci hafta karşılaşmasında Gebze Spor ile oynayacak. Gebze Alaettin Kurt Stadyumu’nda gerçekleşecek olan bu müsabaka, saat 17.00’de başlayacak. Karşılaşmanın hakemliğini Burdur bölgesinden Mertcan Erölmez gerçekleştirecek.

MORAL KAYNAĞI GALİBİYET

Geçtiğimiz hafta Maraş İstiklalspor’u kendi sahasında 2-1 oranıyla yenen Aliağa FK, lige 3 puanla başlama başarısını göstererek sezona motivasyonlu girdi. Teknik Direktör Polat Çetin ve yardımcıları, bu performansı ikinci haftada da devam ettirmek istiyor.

EV SAHİBİ GEBZE SPOR’UN HEDEFİ

Ev sahibi ekip Gebze Spor ise, birinci hafta mücadelesinde Somaspor’u deplasmanda 2-1 yenerek lige iyi bir başlangıç yaptı. Kocaeli temsilcisi, Aliağa FK’yı hatasız bir şekilde geçerek ligde iki galibiyet elde etmeyi amaçlıyor.