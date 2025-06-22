Aliağa FK Hedef Şampiyonluk Diye Belirledi

ALİAĞA FK’DA YENİ BİR SERÜVEN

Bu sezon TFF 2. Lig’de mücadele edecek olan Aliağa FK, yeni transferi İbrahim Yılmaz ile ilgili iddialı açıklamalarda bulundu. Yılmaz, “Aliağa FK’ya geldiğim için mutluyum. Burada tam bir aile ortamı var. Benim için de yeni bir serüven başlıyor. Hedefimizi şampiyonluk olarak belirledik” dedi. Aliağa FK, yeni sezona güçlü bir başlangıç yaparak önemli transferler gerçekleştirdi.

ÖNEMLİ TAKVİYELER YAPILDI

İzmir ekibi, sezon öncesinde kadrosuna İbrahim Yılmaz, Göktuğ Yılmaz, Mertcan Açıkgöz, Ahmet İlhan Özek ve Sergen Piçinciol’u ekledi. Forvet oyuncusu İbrahim Yılmaz, Aliağa FK’ya katıldığı için duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Benim için yeni bir serüven başlıyor. Hedefimizi şampiyonluk olarak belirledik. Gol krallığı yarışında da zirveye oynamak istiyorum. Geçtiğimiz sezon 15 gol kaydettim. Bu sezon da atacağım goller ve yapacağım asistlerle takımımıza katkı sağlamak istiyorum. Sahada göstereceğimiz mücadele ile başarılı bir sezon yaşamayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

DENEYİMLİ FORVETİN BAŞARILARI

31 yaşındaki deneyimli forvet, profesyonel kariyerinde Süper Lig’de 33, TFF 1. Lig’de 193, TFF 2. Lig’de 80 ve TFF 3. Lig’de 66 karşılaşmada yer aldı. Milli Takım alt yaş kategorilerinde 68 kez mücadele eden Yılmaz, toplamda 156 gol kaydetmeyi başardı. İzmir ekiplerinin heyecanla takip ettiği bu yeni sezon, Aliağa FK için oldukça önemli bir dönem oluyor.