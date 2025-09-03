Aliağa Fk, İnegöl Kafkasspor’u Yendi

MAÇ DETAYLARI

Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu’nda Aliağa FK, ev sahibi olduğu maçta İnegöl Kafkasspor’u 2-1 yenerek bir üst tura geçiyor. Maç, Aliağa Atatürk Stadyumu’nda gerçekleşti. Hakemler ise Fevzi Erdem Akbaş, Sabri Üstünel ve Sefa Özcan’dan oluşuyordu.

ALİAĞA FK KADROSU

Aliağa FK, Kubilay Anteplioğlu, Kerem Paykoç, Necati Özdemir, Yusuf Erdem Gümüş, Musa Şahindere, Oğuzhan Yıldırım, Ahmet İlhan Özek, Furkan Say, Göktuğ Yılmaz, Malik Karaahmet ve Mehmet Uysal ile sahaya çıktı. Teknik direktörlüğünü ise Polat Çetin yürütüyor.

İNEGÖL KAFKAS KADROSU

Ekipte ise Emirhan Emir, Metin Esmer, Ömer Faruk Aydemir, Emre Kara, Furkan Bacaklı, Hasan Bekil, Oğuzhan Yıldırım, Kürşat Babamoğlu, Berkay Caymaz, Onur Toroman ve Mert Keklik yer aldı. Bu takımın teknik direktörlüğünü ise Hasan Uğur Kardal üstleniyor.

GOLLERİ BELİRLEYEN ANLAR

Maçta goller 15. dakikada Mehmet Uysal ile Aliağa FK’nın, 45. dakikada Göktuğ Yılmaz ile Aliağa FK’nın ve 90. dakikada Yusuf Kaplan ile İnegöl Kafkas’ın geldiği anlar olarak kaydedildi. Maç sonunda Aliağa FK’nın gösterdiği performans, turnuvada ilerleme kaydetmelerini sağlıyor.