Aliağa FK, Kahramanmaraş’ı 2-1 yendi

ALIAĞA FK GALİBİYETLE BAŞLADI

Aliağa FK, TFF 2. Lig Kırmızı Grup’taki açılış mücadelesinde Kahramanmaraş İstiklalspor’u kendi sahasında 2-1 yenerek sezona galibiyetle merhaba dedi. İzmir temsilcisi, Aliağa Şehir Stadyumu’nda oynanan maçta, yeni transferi Harun Kavaklıdere ile iki gol bularak rakibine üstünlük sağladı. Kahramanmaraş’ın tek golünü ise Kemal Rüzgar attı. Bu sonuç, Aliağa FK’nın sezonun ilk haftasında 3 puan elde etmesini sağladı. Teknik Direktör Polat Çetin, galibiyetleri nedeniyle mutlu olduklarını belirtti ve “Bu şekilde diğer maçlarda da devam etmemiz gerekiyor” diyerek takımın hedeflerini aktardı.

BUCASPOR 1928 BERABERLİKLE BAŞLADI

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Bucaspor 1928, ilk haftasında deplasmanda karşılaştığı Karaman FK ile 3-3 berabere kaldı. Ekonomik sıkıntılardan dolayı FIFA’dan transfer yasağını kaldıramayan sarı-lacivertli ekip, büyük oranda genç futbolculardan oluşan kadrosu ile sahaya çıktı. Zorlu geçmesi beklenen deplasmandan 1 puanla dönmeyi başaran Bucaspor, kısıtlı şartlara rağmen mücadeleyi bırakmadığını gösterdi.