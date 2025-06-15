Aliağa FK, Özek ile ilgileniyor

ALİAĞA FK, YENİ TRANSFERLERİYLE KADROSUNU GÜÇLENDİRİYOR

Aliağa FK, 37 yaşındaki futbolcu Ahmet İlhan Özek ile ilgileniyor. TFF 3. Lig’de sezonu namağlup şampiyon olarak tamamlayarak tarihinde ilk kez 2. Lig’e yükselen Aliağa FK, yeni sezon hazırlıklarına başladı. İzmir temsilcisi, kadrosunu güçlendirmek amacıyla takviye çalışmalarına yöneldi.

ALİAĞA FK, AHMET İLHAN ÖZEK İLE TEMASA GEÇTİ

Aliağa FK, 68 Aksarayspor’dan forvet İbrahim Yılmaz, Pazarspor’dan santrfor Göktuğ Yılmaz ve Sarıyer’den kanat oyuncusu Mertcan Açıkgöz’ü kadrosuna kattı. Ayrıca, Bursaspor’da sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılmış olan Ahmet İlhan Özek ile temasa geçti. Kısa bir süre içinde resmi adımların atılması bekleniyor.

AHMET İLHAN ÖZEK’İN PERFORMANSI

33 yaşındaki oyuncu, Bursaspor’un 3. Lig’deki şampiyonluğunda önemli bir rol üstlendi ve rakip kaleyi 11 kez havalandırdı. Ayrıca, Ahmet İlhan Özek, 2020-2021, 2021-2022 ve 2022-2023 sezonlarında İzmir’in diğer bir temsilcisi olan Altınordu formasıyla 1. Lig’de mücadele etti. Kırmızı-lacivertli ekipte toplamda 94 maçta görev alan Ahmet İlhan, 33 gol ve 12 asistlik bir performansa imza attı.