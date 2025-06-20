Aliağa Fk, Sergen Piçinciol’u Transfer Etti

YENİ TRANSFER VE KADRO GÜÇLENMESİ

Transfer döneminde rakiplerinin aksine hızlı hareket eden Aliağa FK, Ahmet İlhan Özek, İbrahim Yılmaz, Mertcan Açıkgöz ve Göktuğ Yılmaz’ı kadrosuna dahil ederek dikkat çekici bir takım oluşturdu. 2’nci Lig’in yeni ekibi, Bandırmaspor’dan Sergen Piçinciol’u da renklerine bağladı. İzmir temsilcisi, 29 yaşındaki stoperle 2 yıllık bir sözleşme imzaladı.

SERGEN’İN KULÜP GEÇMİŞİ

Deneyimli futbolcu, Altay altyapısında yetişmesinin ardından Yeni Malatyaspor, Ayvalıkgücü Belediyespor, Bergama Belediyespor, Çanakkale Dardanel, Nazilli Belediyespor, Giresunspor ve en son Bandırmaspor’da forma giydi. Sergen, Bandırmaspor’la geçen sezon 1’inci Lig’de Play-Off’lar dahil 32 maçta görev aldı. Bu süreçte toplam 2 bin 197 dakika sahada kalan stoper, 1 kez de gol sevinci yaşadı. Kariyerinde daha önce Yeni Malatyaspor ile 2’nci Lig şampiyonluğu deneyimi olan Sergen, yeni sezonda Aliağa FK’ya katkı sağlamayı hedefliyor.