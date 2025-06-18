Aliağa Fk Transferlerle Güçleniyor

GALİBİYET HEDEFİYLE TRANSFERLERDEVAM EDİYOR

Aliağa FK, yeni sezon için etkili bir kadro oluşturmak amacıyla İbrahim Yılmaz, Göktuğ Yılmaz, Mertcan Açıkgöz ve Ahmet İlhan Özek gibi önemli isimleri kadrosuna dahil ederek yaz dönemine hızlı bir başlangıç yaptı. TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Aliağa FK, bu sezon hedeflerini daha ileriye taşımak adına yoğun çalışmalarını sürdürüyor.

YOL AYRIMLARI VE İÇ TRANSFER ÇALIŞMALARI

İzmir temsilcisi, geçen sezon şampiyon olan kadrosundan Mehmet Fuat Gölbaşı, Berke Bıyık ve Muhammed Raşit Şahingöz ile yollarını ayırdı. İç transferde ise Ahmet Pekgöz, Hakan Demir, Oktay Kancı ve Oğuzhan Yıldırım ile yola devam etme kararı aldı. Sarı-siyahlı ekip, iç transferde kaydettiği ilerleme ile birlikte, dış transferde de adımlar atarak kadrosuna dört yeni oyuncu kazandırdı.

YENİ TRANSFERLERLE GÜÇLENİYOR

Aliağa FK, 68 Aksarayspor’dan forvet İbrahim Yılmaz, Pazarspor’dan golcü Göktuğ Yılmaz, Sarıyer’den kanat oyuncusu Mertcan Açıkgöz ve Bursaspor’dan hücum hattının her bölgesinde oynayabilen Ahmet İlhan Özek’i transfer ederek kadrosunu güçlendirmek için önemli bir adım attı. İzmir ekibinin transfer çalışmalarının devam edeceği bildiriliyor.