Aliağa Futbol, 2’nci Lig’e Yükseldi

YENİ SEZON PLANLAMASI BAŞLADI

3’üncü Lig 3’üncü Grup’ta namağlup olarak şampiyon olan Aliağa Futbol, 2’nci Lig’e adını yazdırma heyecanıyla birlikte yeni sezon hazırlıklarına erkenden başladı. Sarı-siyahlı takım, şampiyon kadrosunda yer alan 6 futbolcusuyla yollarını ayırdı.

VEDA MESAJI PAYLAŞILDI

Aliağa Kulübü, namağlup şampiyonlukta katkı sağlayan Eray Akar, Berk Ali Nizam, Ahmet Uzun, Adnan Demir, Mert Altınöz ve Muhammed Düzgüner’e teşekkür etti. Kulüp, bu oyunculara kariyerlerinde başarılar diledi.