Aliağa Futbol Takımı Yeni Transfer Yaptı

ŞAMPİYON ALİAĞA’DAN ÖNEMLİ TRANSFER

3’üncü Lig 3’üncü Grup’ta namağlup şampiyonluk elde ederek 2’nci Lig’e yükselen Aliağa Futbol takımı, yeni sezon öncesi önemli bir adım atıyor. İzmir temsilcisi, geçtiğimiz sezon Bursaspor’un kaptanlığını yapan ve yeşil-beyazlı takımın 3’üncü Lig 1’inci Grup’ta şampiyonluğa ulaşmasına katkı sunan tecrübeli oyuncu Ahmet İlhan Özerk ile anlaşma sağladı.

AHMET İLHAN RESMİ İMZAYI BEKLİYOR

Forvet hattında ve kanatlarda görev alabilen 37 yaşındaki futbolcuyla en kısa sürede resmi sözleşmenin imzalanacağı belirtildi. Geçen sezon Bursaspor formasıyla 30 resmi maça çıkan Ahmet İlhan, bu süreçte 11 gol kaydetti. Bu transfer, Aliağa’nın kadrosunu güçlendirme çabası olarak değerlendiriliyor. Ahmet İlhan, bir dönem İzmir ekibi Altınordu’da da futbol oynamıştı.