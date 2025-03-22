Aliağa Helvacı ve Bornova Yeşilova Berabere

İzmir Süper Amatör Lig 2. Grup 21. hafta karşılaşmasında Aliağa Helvacı, deplasmanda Bornova Yeşilova ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ilk yarısında Bornova Yeşilova, Baran Mesirci ve Muhammet Yıldırım ile gole yaklaşırken, Aliağa Helvacı ise Kenan ve İzzet ile net fırsatlar yakaladı. Fakat her iki takım da skor üretemedi ve devre 0-0 sona erdi.

İkinci yarıda da heyecan devam etti. Bornova Yeşilova, Baran Mesirci ile iki önemli fırsattan yararlanamırken, Aliağa Helvacıspor’da da Yağmurcan ve Doğukancan’ın çabaları sonuç vermedi. Karşılaşma, başladığı gibi 0-0’lık skorla tamamlandı. Bu sonuç sonrasında Aliağa Helvacı, puanını 52’ye yükseltti. Liderlik şansını kaybetse de Play-Off’lara katılmayı garantileyen Aliağa Helvacı, sezondaki rekabetini sürdürdü. Bornova Yeşilova ise 43 puanla haftayı 4. sırada tamamladı.