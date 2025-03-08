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Aliağa Helvacıspor Zirvedeki Yerini Korudu

ALİAĞA HELVACISPOR LİDERLİĞİNİ KORUDU

İzmir Süper Amatör Küme 2. Grup’ta mücadele eden Aliağa Helvacıspor, deplasmanda karşılaştığı Bornova Hitabspor’u 1-0 yenerek liderlik koltuğunu korudu. Maç, Bornova Şehir Stadı’nda yapıldı ve her iki takım da mücadeleye hızlı bir başlangıç yaptı. İlk yarıda dengeli geçen oyun, 45+2. dakikada Aliağa Helvacıspor’un Yağmurcan Taş tarafından atılan golle 1-0’lık sonuçla tamamlandı.

İKİNCİ YARIDA FIRSATLAR DEĞERLENDİRİLMEDİ

İkinci yarı boyunca iki takım da karşılıklı ataklar geliştirse de, gol bulma konusunda başarılı olamadılar. Aliağa Helvacıspor, Bornova Hitabspor’un savunmasını aşmada zorluk yaşarken, rakip takım da eşitliği sağlayacak şansları değerlendiremeyerek maçı 1-0 kaybetti. Bu sonuçla Aliağa Helvacıspor puanını 48’e çıkarırken, Bornova Hitabspor 7 puanda kalarak düşme hattındaki yerini değiştiremiyor.

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