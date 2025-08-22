Aliağa İddialı Kadro Kurdu Ama Yetişmedi

HAZIRLIKLAR SÜRECEK

2’nci Lig Kırmızı Grup’ta şampiyonluk hedefleyen yeni ekip Aliağa Futbol Kulübü, sezon öncesi çok iddialı bir kadro oluşturdu. Fakat, kulübün stadyumundaki ışıklandırma çalışmaları henüz tamamlanmadı. Aliağa Atatürk Stadı’nda montaj işlemleri devam ederken, bu sistemin ilk haftaya yetişmemesi sebebiyle sarı-siyahlılar, pazar günü Kahramanmaraş İstiklalspor’u saat 17.00’de konuk edecek.

GEÇEN SEZONDAN BAŞARI

Aliağa ekibi, önceki sezonda 3’üncü Lig’de namağlup bir şekilde şampiyonluk elde etmişti. Bu başarı, kulübün yeni sezondaki iddialı duruşunun temelini oluşturuyor. Şimdi, stadyumun ışıklandırma sisteminin tamamlanması ve takımın yeni sezona güçlü bir başlangıç yapması bekleniyor.