Aliağa Petkim Spor, Acar’a Teşekkür Etti

ALİAĞA PETKİM SPOR’DAN BELEDİYE BAŞKANI’NA ZİYARET

Aliağa Petkim Spor, Basketbol Süper Ligi ve FIBA Europe Cup’ta mücadele etmek üzere hazırlıklarını sürdürüyor. Kulübün Genel Menajeri Levent Türknas, antrenör Özhan Çıvgın ve oyuncular, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’ı ziyaret ederek destekleri için teşekkürlerini iletti.

ÖZEL FORMAYLA DESTEK GÖSTERDİLER

Ziyaret sırasında Petkim Spor, Acar’a yeni sezonda Avrupa maçlarında giyilecek özel formayı da hediye etti. Kulübün açıklamasında şu ifadeler yer aldı: “Yeni sezon öncesinde Aliağa Belediye Başkanımız Sayın Serkan Acar’a nezaket ziyaretinde bulunarak, bu sezon FIBA Europe Cup müsabakalarında giyeceğimiz, adına özel hazırlanan formamızı takdim ettik. Basketbol başta olmak üzere Aliağa’mızda hızla gelişen tüm spor branşları üzerine verimli bir sohbet gerçekleştirdik. Misafirperverliği için Başkanımıza teşekkür ediyor, yeni sezonda şehrimize ve camiamıza başarılar diliyoruz.”