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Aliağa Petkimspor’a Yardımcı Antrenörler Atandı

YARDIMCI ANTRENÖRLERİN GÖREVİNE ATAMALAR YAPILDI

Aliağa Petkimspor, yardımcı antrenörlük pozisyonuna Mustafa Mavili ve Arca Yıldırım’ı atadı. İzmir temsilcisi, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde mücadele ediyor ve başantrenörlük görevine Özhan Çıvgın ile 2 yıllık bir sözleşme imzaladı.

BİRLİKTE HEDEFİMİZ VAR

Kulüp, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, “2025-2026 sezonunda Başantrenörümüz Özhan Çıvgın’ın yardımcı antrenörlük görevlerini üstlenecek olan Mustafa Mavili ve Arca Yıldırım, ‘Birlikte Hedefe’ yolculuğumuz için aramıza katıldı” ifadesine yer verdi. Aliağa Petkimspor, yeni sezon için iddialı bir kadro oluşturmayı planlıyor.

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