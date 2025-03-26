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Aliağa Petkimspor Avrupa’ya Veda Etti

ALİAĞA PETKİMSPOR AVRUPA’YA VEDA ETTİ

Aliağa Petkimspor, Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turundaki mücadelelerinde 6 maçta yalnızca 1 galibiyet alarak grup sonuncusu oldu ve Avrupa’ya veda etti. FIBA Şampiyonlar Ligi’nde eleme turlarını geçip grup aşamasına kalmayı başaran Aliağa Petkimspor, B Grubu’nu 4 galibiyet ve 2 beraberlikle ikinci sırada bitirip, bir üst tur için play-in oynama hakkı kazandı.

K GRUBUNDA BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

Aliağa Petkimspor, play-in etabını hatasız geçirerek son 16 turuna yükseldi ve K Grubu’nda çeyrek final için mücadele etti. Ancak, beklenen performansı gösteremeyip 6 maçta sadece 1 galibiyet elde etti. Sonuç olarak, Burak Gören ve ekibi K Grubu’nu son sırada tamamlayarak Avrupa’ya veda etti.

GERİ DÖNÜŞ İÇİN HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Burak Gören yönetimindeki Aliağa Petkimspor, bir günlük iznin ardından lig için çalışmalarına devam edecek. Bu süreçte takımdaki birlik ve beraberliğin artırılması hedefleniyor, böylece yeni hedeflere odaklanmak için gerekli motivasyon sağlanıyor.

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