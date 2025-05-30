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Aliağa Petkimspor, Burak Gören’le ayrıldı

ALİAĞA PETKİMSPOR, BURAK GÖREN İLE YOLLARINI AYIRIYOR

İzmir, Basketbol Süper Ligi’nde Play-In hedefini gerçekleştiremeyen Aliağa Petkimspor, beklenildiği gibi Antrenör Burak Gören ile yollarını ayırma kararı aldı. Aliağa temsilcisi, 2021-2022 sezonunun ortasından beri kulüpte görev yapan Gören için, “3 sezondur kulübümüzde görev yapan, takımımıza BSL’de Play-Off ve Avrupa kupalarında Top 16 heyecanı yaşatan başantrenörümüz Burak Gören’e bugüne kadarki emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin devamında başarılar diliyoruz” açıklamasını yaptı.

BURAK GÖREN’İN GELECEĞİ VE SELÇUK ERNAK İLE TEMAS

Burak Gören’in adı, Türk Telekom ile anılıyor. Öte yandan, Petkimspor’un, Polonya’da Anwil Wloclawek takımını çalıştırarak bu ülkede yılın antrenörü seçilen Selçuk Ernak ile temas halinde olduğu öğrenildi. Aliağa Petkimspor’un yeni antrenörü kim olacak, merakla bekleniyor.

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