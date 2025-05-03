Aliağa Petkimspor, Büyükçekmece’yi Yendi

ALİAĞA PETKİMSPOR, ZORLU MAÇI KAZANDI
Aliağa Petkimspor, BASKETBOL Süper Ligi’nde alt sıralardan kurtulma mücadelesinde evinde Büyükçekmece’yi son anlarda bulduğu sayılarla 83-82 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Ev sahibi ekip, maçın başında ilk periyodu 23-19 önde tamamladı.
BÜYÜKÇEKMECE İKİNCİ ÇEYREKTE KONTROLÜ ELE GEÇİRDİ
İkinci çeyrekte, Büyükçekmece üstünlüğü ele alarak soyunma odasına 46-45 galip gitti. Takımlar arasındaki mücadele, üçüncü periyot boyunca başa baş devam etti ve bu çeyrek 64-64 eşitlikle sona erdi.
Aliağa Petkimspor, son çeyrekte performansını artırarak maçı 1 sayı farkla 83-82 kazanmayı başardı. Bu galibiyet, alt sıralardan kurtulma mücadelesinde büyük bir önem taşıyor.