Aliağa Petkimspor, Daniel Utomi’yi aldı

ALIAĞA PETKİMSPOR KADROSUNA YENİ BİR İSİM KATTI

Basketbol Süper Ligi takımlarından Aliağa Petkimspor, yeni sezon için kadrosuna ABD’li guard Daniel Utomi’yi dahil etti. İzmir temsilcisi, takımın kadro planlamalarına devam ediyor. Utomi’nin 28 yaşında ve 1.98 boyunda olduğu bilgisi verildi.

DANIEL UTOMİ’NİN PERFORMANSI

Kulüpten yapılan açıklamada, Daniel Utomi’nin geçtiğimiz sezonda Kazakistan’ın PBC Astana takımında forma giydiği belirtildi. Utomi’nin VTB Ligi’nde 14.5 sayı ve 3.9 ribaund ortalamaları ile oynadığı ifade edildi. “Daniel Utomi, yeni sezonda hedeflerimize ulaşmak için kadromuza katıldı. Kendisine hoş geldin diyoruz” denildi.

Kariyerinde daha önce Finlandiya, Fransa, Yunanistan, İtalya, Kazakistan, Meksika ve ABD gibi ülkelerde basketbol oynamış olan Utomi, bu sezon Aliağa Petkimspor’un başarısı için mücadele edecek.