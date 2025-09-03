Aliağa Petkimspor Daniel Utomi’yi Kattı

ALİAĞA PETKİMSPOR YENİ TRANSFERİNİ AÇIKLADI

Aliağa Petkimspor, Basketbol Süper Ligi’nde kadrosuna yeni bir oyuncu dahil etti. İzmir temsilcisi, ABD’li guard Daniel Utomi ile anlaştı. Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki ve 1.98 boyundaki Utomi’nin geçtiğimiz sezon Kazakistan’ın PBC Astana takımında forma giydiği aktarıldı.

UTOMİ’NİN PERFORMANSI VE GÖREVİ

Daniel Utomi’nin VTB Ligi’nde gösterdiği performansa da dikkat çekildi. Geçtiğimiz sezonda 14.5 sayı ve 3.9 ribaund ortalamasıyla oynadığı vurgulandı. Kulüp açıklamasında, “Daniel Utomi, yeni sezonda hedeflerimize ulaşmak için kadromuza katıldı. Kendisine hoş geldin diyoruz” sözlerine yer verildi.

KARİYERİ VE GELECEK HEDEFLERİ

Kariyeri boyunca Finlandiya, Fransa, Yunanistan, İtalya, Kazakistan, Meksika ve ABD gibi ülkelerde basketbol oynayan Utomi, yeni sezonda Aliağa Petkimspor’un başarısı için elinden gelenin en iyisini yapacak.