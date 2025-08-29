Haberler

Aliağa Petkimspor, Hazırlık Maçında Mağlup Oldu

ALİAĞA PETKİMSPOR’UN ÖZEL MAÇTAKİ PERFORMANSI

Basketbol Süper Ligi ile FIBA Europe Cup’ta yer alacak yeni sezona hazırlanan Aliağa Petkimspor, İstanbul’da gerçekleştirdiği ilk özel maçta kaybetti. Takım, sezon öncesi kadrosunu baştan sona yenileyerek geliştirme çalışmalarını sürdürmekte.

GALATASARAY’A KARŞI MAĞLUBİYET

Hazırlık maçında Galatasaray ile karşılaşan Petkimspor, Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanan müsabakadan 86-83 skoruyla mağlup ayrıldı. Takımda, yuvaya dönen yeni yabancı oyunculardan Efianayi, 18 sayıyla en yüksek skoru elde eden isim oldu. Whittaker ve Troy Selim 14’er, Franke ile Sajus ise 12’şer sayıyla mücadele etti.

Tokyo’da 2025 İşitme Engelliler Olimpiyatları

Muğla'dan altı sporcu, 2025 İşitme Engelliler Olimpiyatları için Tokyo'ya gidecek. Hedefleri, uluslararası alanda önemli kazançlar elde etmek.
İzmir’de TSYD Yüzme Partisi Düzenlendi

İzmir’de düzenlenen yaza veda partisinde spor gazetecileri ve aileleri bir araya gelerek keyifli vakit geçirirken, Başkan Ergin Karataş yüzme eğitimlerine dikkat çekti.

