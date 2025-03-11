Aliağa Petkimspor İlk Galibiyetini Aldı

MAÇ ANALİZİ VE ÖNEMİ

Aliağa Petkimspor’un Başantrenörü Burak Gören, Manresa ile oynanan maç sonrası değerlendirmelerde bulundu ve karşılaşmanın önemine değindi. Gören, “Herkes son 16 gruplarına 3’te 0 ile başladığımızı biliyordu ve basketbol kamuoyu, işin bizim adımıza bittiğini düşünüyordu. Maçtan önce takımla bu karşılaşmanın ne kadar önemli olduğunu konuştuk” şeklinde konuştu. FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi Son 16 turu K grubunun dördüncü maçında Aliağa Petkimspor, İspanyol temsilcisi Manresa’yı yenerek ilk galibiyetini aldı.

SONUÇ VE GELECEK MAÇ

Maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında Gören, Aliağa Petkimspor’un geleceği için umut verici mesajlar verdi. Gören, “Şimdi evimizde kazanmaya başladık. Önümüzdeki hafta çok iyi bir takım olan Tenerife ile karşılaşacağız. Galibiyet için elimizden geleni yapıp şansımızı grubun son maçına saklayacağız” dedi. Ayrıca, maçta yaşanan zorluklara da değinen Gören, “Maça çok yumuşak başladık, geçiş hücumlarından kolay basketler buldular. İkinci çeyrekte tempoyu ele alıp kolay basketler üreten bu kez biz olduk. Üçüncü çeyrek farkı 18 sayıya kadar çıkardık. DeWayne Russell hastaydı, bu yüzden kısa rotasyonumuz sadece üç oyuncuya düştü ve bu sebepten maç sonlarına doğru yorulduk. Bu da büyük bir problemdi. Galibiyetten dolayı çok mutluyum, oyuncularımı kutluyorum” ifadelerini kullandı. Aliağa Petkimspor, gelecek hafta grup lideri La Laguna Tenerife’yi sahasında ağırlayacak.