Aliağa Petkimspor İlk Galibiyetini Aldı

BASKETBOLDA ÖNEMLİ BİR GALİBİYET

Aliağa Petkimspor, Basketbol Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu K Grubu’nda, kendi sahasında İspanyol ekibi Manresa’yı 89-86’lık skorla mağlup etti. Bu sonuç, Aliağa Petkimspor’un grup aşamasındaki dördüncü maçında elde ettiği ilk galibiyet oldu.

Maç Enka salonunda gerçekleşti. Karşılaşmayı Fransız hakem Yohan Rosso, Bulgar hakem Martin Horozov ve Litvan hakem Juozas Barkaukas yönetti. Aliağa Petkimspor takımında Dotson 20, Russell 4, Echenique 14, Van Beck 21, Williams 10, Tyree 14 sayıyla öne çıktı. Yavuz Gültekin ise 6 sayı kaydetti. Takımın başantrenörü Burak Gören olarak görev yaptı.

Manresa tarafından mücadele eden oyuncular ise; Santiago Vescovi 5, Guillem Jou 8, Alex Reyes 10, Marcis Steinbergs 10, Musa Sagnia 3, Mario Saint-Supery 5, Derrick Alston Jr. 15, Cameron Avi 23, Dani Perez 3 ve Emanuel Cate 4 sayıyla skora katkıda bulundu. Manresa’nın başantrenörü Diego Ocampo olarak belirlendi.

Maçın ilk periyodu 20-29 Manresa’nın üstünlüğü ile sonuçlandı. Ancak devre sonunda Aliağa Petkimspor, 54-40’lık skorla öne geçti. Üçüncü periyot ise 75-64’lük skorla Aliağa Petkimspor’un lehine tamamlandı. Bu galibiyet, takımın grup aşamasında motivasyonunu artıracak bir gelişme oldu.