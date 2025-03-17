Aliağa Petkimspor Ligde Zor Günler Geçiriyor

SON MAÇTAKİ MAĞLUBİYET

Aliağa Petkimspor, Basketbol Süper Ligi’nde son 6 karşılaşmasında yalnızca 1 kez galip gelebildi. İzmir ekibi, hafta sonu oynanan mücadelede Türk Telekom’a 85-75 skorla yenilerek, üst üste ikinci mağlubiyetini almış oldu. Son 6 müsabakada Darüşşafaka, Mersin Spor, Manisa Basket, Fenerbahçe ve Türk Telekom karşısında kaybeden Burak Gören’in öğrencileri, tek galibiyetini ise A. Efes’e karşı elde etti.

PUAN DURUMU VE HEDEFLER

21 hafta sonunda 8 galibiyet ve 13 mağlubiyetle 11. sırada yer alan Aliağa Petkimspor, düşme hattının iki basamak üstünde bulunuyor. Kötü gidişatı durdurmak ve ligde kalma mücadelesi vermek için yeni bir başlangıç yapmak isteyen İzmir ekibi, hedeflerine ulaşmak adına çalışmalara devam ediyor.

ÖNDEKİ MAÇ VE ÖNEMİ

Aliağa Petkimspor, Basketbol Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu’nda 19 Mart Çarşamba günü iç sahada La Laguna Tenerife ile karşılaşacak. Bu mücadelede kaybetmesi halinde çeyrek finale yükselme şansını kaybedecek olan Aliağa, üzerindeki baskıyı artırmamak için galibiyet arayışında.