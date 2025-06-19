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Aliağa Petkimspor, Martynas Sajus’u transfer etti

KADRO GÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin İzmir temsilcisi Aliağa Petkimspor, 2025-2026 sezonu için kadrosunu güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Kulüp, geçtiğimiz sezon Onvo Büyükçekmece takımında forma giyen Litvanyalı pivot Martynas Sajus ile anlaştığını açıkladı. Aliağa Petkimspor, yeni sezon öncesi kadro planlamalarını yaparken, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

MARTYNAS SAJUS İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Başantrenörlük görevine Özhan Çıvgın’ı getiren Aliağa Petkimspor, kadrosunu daha da güçlendirmeyi hedefliyor. Geçtiğimiz sezon Onvo Büyükçekmece formasıyla 12.1 sayı ve 6 ribaund ortalaması tutturmuş olan Martynas Sajus, kulübün hedefleri doğrultusunda takıma katıldı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Ailemize hoş geldin Martynas Sajus. Geçtiğimiz sezon Onvo Büyükçekmece formasıyla 12.1 sayı ve 6 ribaund ortalaması tutturan pivot Martynas Sajus birlikte hedefe yolculuğumuz için aramıza katıldı” denildi.

Martynas Sajus, 29 yaşında ve 2.08 metre boyunda. Sajus, 2022-23 ve 2024-25 sezonlarında Büyükçekmece’de, Petkim’in yeni koçu Özhan Çıvgın ile birlikte çalışmıştı. Bu transfer, Aliağa Petkimspor’un takım yapısını güçlendirmek için attığı önemli adımlardan biri olarak öne çıkıyor.

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