Aliağa Petkimspor, McDermott ile anlaştı

ALİAĞA PETKİMSPOR’DAN TRANSFER İPTALİ

Basketbol Süper Ligi’nde yeni sezona hazırlıklarını sürdüren Aliağa Petkimspor, kadrosunu baştan sona yeniledikten sonra, anlaştığı yeni yabancı oyunculardan biri olan Sean McDermott’un transferini iptal etti.

SAĞLIK VE AİLE NEDENLERİ

Aliağa Petkimspor, geçtiğimiz haftalarda yeni sezon için anlaşmaya vardığı McDermott ile ilgili yaptığı açıklamada, “Yeni sezon için geçtiğimiz haftalarda anlaşma sağladığımız Amerikalı oyuncu Sean McDermott ile yapmış olduğumuz sözleşmeyi sağlık problemleri ve ailevi nedenleri sebebiyle karşılıklı olarak fesih etmiş bulunmaktayız. Kamuoyuna ve Aliağa camiasına duyurulur” ifadelerini kullandı.