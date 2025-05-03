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Aliağa Petkimspor, Onvo Büyükçekmece’yi yendi

ALİAĞA PETKİMSPOR’UN BAŞANTRENÖRÜNDEN AÇIKLAMALAR

Aliağa Petkimspor Başantrenörü Burak Gören, Onvo Büyükçekmece Basketbol ile oynanan maç sonrasında bazı açıklamalar yaptı. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 28. haftasında Aliağa Petkimspor, kendi sahasında Onvo Büyükçekmece Basketbol’u 83-82’lik skorla galip geldi.

MAÇIN DEĞERLENDİRMESİ

Gören, bu maçın kendileri için önemli bir zafer olduğunu vurgulayarak, “Öncelikle Onvo Büyükçekmece takımını tebrik ederim. Çok yakın ve sert bir maç oldu. Sonunda kazanan taraf biz olduk” ifadesini kullandı. Başantrenör, oyuncularının gösterdiği büyük çaba için teşekkür etti ve “Salona gelerek bizi destekleyen Aliağa halkına minnettarım” dedi.

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