Aliağa Petkimspor, Özhan Çıvgın İle Anlaştı

ÖZHAN ÇIVGIN’LA YENİ DÖNEM

Basketbol Süper Ligi’nde antrenörlük görevine Özhan Çıvgın’ı atadıktan sonra transfer çalışmalarına hız veren Aliağa Petkimspor, ilk olarak guard Yunus Emre Sonsırma’yı takıma geri kazandırdı. Bu transferin ardından, kulüp yabancı oyuncu takviyesini de gerçekleştirdi.

İLK YABANCI TRANSFER: MARYNAS SAJUS

Petkim, Özhan Çıvgın’ın önceki döneminde Büyükçekmece’de çalıştığı Litvanyalı uzun Marynas Sajus ile anlaşma sağladı. 29 yaşında ve 2.08 metre boyundaki Sajus, 2022-2023 ve 2024-2025 sezonları boyunca Büyükçekmece’de Özhan Çıvgın ile birlikte görev yaptı. Sajus, İstanbul ekibinde geçirdiği 32 maçta ortalama olarak 12.1 sayı, 5.8 ribaund, 1.4 asist ve 1.3 blok rakamlarını elde etti.