Aliağa Petkimspor, Sean McDermott’u transfer etmedi

Basketbol Süper Ligi’nde yeni sezona hazırlanan Aliağa Petkimspor, kadrosunu komple yenileyerek dikkat çekti. Ancak, anlaşmaya vardığı yeni yabancı oyunculardan biri olan Sean McDermott ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

SAĞLIK VE AİLE NEDENLERİYLE SÖZLEŞME FESHEDİLDİ

Aliağa Petkimspor, geçen sezon başında Karşıyaka forması giyen ABD’li şutör Sean McDermott ile yapılan sözleşmenin, “sağlık problemleri ve ailevi nedenleri” dolayısıyla karşılıklı olarak feshedildiğini kamuoyuna duyurdu. Kulüp, bu durumu Aliağa camiasına açıklayarak, yeni sezonda farklı bir yol alacağını belirtmiş oldu.

İCloud Ücretlerine Yüzde 60 Zam

Apple, Türkiye'deki iCloud abonelik fiyatlarını yüzde 60 artırarak 50 GB'lık paketi 39,99 TL, 2 TB'lık paketi 399,99 TL'ye çıkarıldı.
Bakan Göktaş, Gazilerle Buluştu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Muğla'da şehit aileleri ve gazilerle buluştu.

