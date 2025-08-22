Aliağa Petkimspor, Sean McDermott’u transfer etmedi

ALİAĞA PETKİMSPOR, SEAN MCDERMOTT TRANSFERİNDEN VAZGEÇTİ

Basketbol Süper Ligi’nde yeni sezona hazırlanan Aliağa Petkimspor, kadrosunu komple yenileyerek dikkat çekti. Ancak, anlaşmaya vardığı yeni yabancı oyunculardan biri olan Sean McDermott ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

SAĞLIK VE AİLE NEDENLERİYLE SÖZLEŞME FESHEDİLDİ

Aliağa Petkimspor, geçen sezon başında Karşıyaka forması giyen ABD’li şutör Sean McDermott ile yapılan sözleşmenin, “sağlık problemleri ve ailevi nedenleri” dolayısıyla karşılıklı olarak feshedildiğini kamuoyuna duyurdu. Kulüp, bu durumu Aliağa camiasına açıklayarak, yeni sezonda farklı bir yol alacağını belirtmiş oldu.