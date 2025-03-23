Aliağa Petkimspor Tofaş’a Yenildi

ALİAĞA PETKİMSPOR’UN SON DURUMU

Aliağa Petkimspor, Basketbol Süper Ligi’nde Tofaş’a karşı oynadığı mücadelede 95-88’lik skorla mağlup oldu ve bu sonuçla birlikte son 7 maçında sadece 1 galibiyet almış oldu. İzmir ekibi, 22. hafta karşılaşmasında iç sahada Tofaş ile başa baş bir oyun sergilemesine rağmen, sahadan istediği sonucu alamadı. Bu durum, Aliağa Petkimspor’un düşme hattına biraz daha yaklaşmasına neden oldu.

BAŞANTRENÖR GÖREN’İN AÇIKLAMALARI

Aliağa Petkimspor’un Başantrenörü Burak Gören, maç sonrası önemli değerlendirmeler yaptı. Gören, zorlu bir süreçten geçtiklerini belirtirken, “Maçın belirli bölümlerinde iyi oynamamıza ve mücadele etmemize rağmen, Tofaş’ın olağanüstü şut yüzdesine ve hücum potansiyeline karşılık veremedik. Kendi evimizde aldığımız bu mağlubiyet nedeniyle çok üzgün olduğumu ifade etmeliyim” dedi. Yoğun maç takviminde detaylar üzerinde yeterince çalışma imkanı bulamadıklarını da belirten Gören, “Ancak birlikte kalarak daha iyi sonuçlar alacağımızdan şüphem yok. Yine de kabul etmeliyim ki zorlu bir sürecin içerisindeyiz. Tofaş’ı tebrik ederim” ifadelerini kullandı.