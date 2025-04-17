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Aliağa Petkimspor, Yavuz Gültekin’in Sakatlığını Duyurdu

Aliağa Petkimspor, Yavuz Gültekin’in sağlık kontrolünde kasık bölgesi kas grubunda 2. derece yırtık belirlendiğini ve 3-4 hafta boyunca sahalardan uzak kalacağını açıkladı. Basketbol Süper Ligi takımlarından Aliağa Petkimspor, geçtiğimiz hafta sonu yapılan Karşıyaka karşılaşmasında sakatlanan Yavuz Gültekin’in sakatlığının ciddi olduğunu duyurdu. Yapılan kontroller sonucunda oyuncunun kasık bölgesi kas grubunda 2. derece yırtık tespit edildi.

SAVUNMA AÇIKLAMASI

Kulüpten yapılan açıklamada, “Oyuncumuz Yavuz Gültekin’in yapılan kontrollerinde, kasık bölgesi kas grubunda 2. derece yırtık tespit edilmiştir. Sağlık ekibimizin başlattığı tedavi süreci doğrultusunda sporcumuzun 3-4 hafta sahalardan uzak kalması öngörülmektedir. Yavuz’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklı bir şekilde parkelere dönmesini temenni ediyoruz” denildi.

İZMİR KONUSU

Bu sakatlık, takımı zor bir süreç içerisine sokuyor ve Aliağa Petkimspor, Yavuz Gültekin’in hızlı bir şekilde iyileşmesini sağlayarak onu sahalara geri kazandırmak için çalışmalarına devam ediyor.

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