Aliağa Petkimspor Yunus Sonsırma’yla Anlaştı

YENİ SEZONA TRANSFERLE GİRİŞ

Basketbol Süper Ligi’nde Burak Gören’le yollarını ayıran Aliağa Petkimspor, yeni sezon öncesi antrenörlük görevine Özhan Çıvgın’ı getirdi. Takım, bu süreçte ilk transferini gerçekleştirdi ve 2023-2024 sezonunda daha önce forma giyen Yunus Emre Sonsırma ile anlaştı.

YUNUS EMRE SONSİRMA’NIN KARİYERİ

32 yaşındaki ve 1.92 boyundaki guard, daha önce Edirne, Karşıyaka, Büyükçekmece, Eskişehir, Türk Telekom, Galatasaray ve Bahçeşehir Koleji gibi kulüplerin formasıyla sahada yer aldı. Antrenör Özhan Çıvgın’ın da döneminde öğrencisi olan Yunus Sonsırma, Karşıyaka’da bulunduğu sürede 2015 yılında şampiyonluk yaşadı.

AVRUPA KUPALARI HEDEFİ

Petkimspor, yeni sezonda Avrupa kupalarına katılma amacıyla Şampiyonlar Ligi’nden davet bekliyor. Bu hedef, takımın uluslararası arenada daha fazla yer almasının yanı sıra, kulübün prestijini de artırmayı amaçlıyor.