Aliağaspor FK Çorluspor’u 1-0 Yendi

ALİAĞASPOR FK, ÇORLUSPOR 1947’Yİ MAĞLUP ETTİ

Aliağaspor FK, 3. Lig’in 25. haftasında sahasında oynadığı karşılaşmada Çorluspor 1947’yi 1-0 ile geçmeyi başardı. Bu mücadelede hakemler Burak Filik, Mehmet Sonay ve Hakan Tunç görev yaptı.

ALİAĞASPOR FK’NIN KADROSU

Aliağaspor FK’nın kadrosunda şu oyuncular yer aldı: Kaleci Ahmet Pekgöz, defans oyuncuları Oktay Kancı, Hakan Demir, Kerem Paykoç ve Muhammed Raşit Şahingöz, orta saha oyuncuları Mustafa Saymak, Oğuzhan Yıldırım, Ahmet Uzun, Hasan Çelik, ve forvet oyuncuları Mehmet Uysal, Mehmet Fuat Gölbaş. Teknik direktör Polat Çetin yönetimindeki takımda, Yiğit Bayındır 90. dakikada, Malik Karaahmet 71. dakikada, Yusuf Erdem Gümüş 46. dakikada, Berke Bıyık 46. dakikada ve Eray Akar 68. dakikada oyuna dahil oldu.

ÇORLUSPOR 1947’NİN KADROSU

Çorluspor 1947’nin kadrosunda ise kaleci Emre Şanal ile birlikte defans oyuncuları Metin Peker ve Erdinç Karakaş yer aldı. Orta saha oyuncuları Mahsun Çapkan ve Volkan Uluğ, forvet oyuncuları Erdem Onur Beytaş, Taygun Vurgun, ve Caner Doğan takımı temsil etti. Teknik direktör Mesut Toros yönetimindeki ekipte, Emirhan Kayar 74. dakikada, Erdinc Pekgöz 90+2. dakikada, Efe Kurtulmuş 86. dakikada, Ferhat Katipoğlu 46. dakikada ve Bahadır Taşdelen 46. dakikada oyuna dahil oldu.

MAÇIN DETAYLARI VE GOL ANI

Aliağaspor FK, karşılaşmada Oktay Kancı’nın 88. dakikada attığı golle öne geçti. Çorluspor 1947’den Erdinç Karakaş, 90+3. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Maçta sarı kart gören oyuncular arasında Aliağaspor FK’dan Kerem Paykoç, Eray Akar, Mehmet Uysal ve Berke Bıyık, Çorluspor 1947’den ise Erdinç Karakaş, Emirhan Kaya ve Taygun Vurgun yer aldı.