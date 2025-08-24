Aliağaspor FK, Kahramanmaraş İstiklal Spor’u Yendi

TFF 2. LİG KIRMIZI GRUPTA İLK HAFTA MAÇI

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un açılış maçında Aliağaspor FK, evinde Kahramanmaraş İstiklal Spor ile karşı karşıya geldi. Maçı 2-1’lik skorla kazanarak sezona galibiyetle başladı. Hakem olarak Mehmet Eren Küçükkeçeci, Burak Doğru ve Uğur Çakmak görev aldı ve karşılaşma Aliağa Atatürk Stadyumu’nda gerçekleşti.

ALİAĞASPOR FK’NIN KADROSU VE PERFORMANSI

Aliağaspor FK’da kalede Ahmet Pekgöz bulunurken, savunma hattında Veli Çetin, Sergen Piçinciol ve Yusuf Erdem Gümüş gibi isimler yer aldı. Gümüş, 69’uncu dakikada Erhan Kartal ile değiştirildi. Orta sahada Musa Şahindere, Hasan Kılıç ve Mertcan Açıkgöz görev aldı. Açıkgöz, 69’uncu dakikada Ahmet İlhan ile yer değiştirdi. Forvette Harun Kavaklıdere, 15. ve 45. dakikalarda iki gol atarak takımının galibiyetine büyük katkıda bulundu. Aliağaspor’un diğer oyuncuları ise Muammer Sarıkaya ve İbrahim Yılmaz oldu. Teknik direktör Polat Çetin yönetimindeki ekipte, yedek oyuncular arasında Oktay Kancı, Hakan Demir, Eray Akar, Oğuzhan Yıldırım gibi isimler yer aldı.

KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL SPOR UN KADROSU VE GOLLERİ

Kahramanmaraş İstiklal Spor, Aydın Bağ’ın kalede yer aldığı bir kadro ile sahaya çıktı. Defansta Hasan Hatipoğlu, Alpaslan Öztürk ve Kerem Kaya görev yaptı. Orta sahada Serdar Cansu, Kubilay Sönmez, ve Sadık Baş bulundu. Sadık, 65. dakikada Ali Han Tuncer ile değiştirildi. Takımın golü ise 17. dakikada Kemal Rüzgar’dan geldi. Kahramanmaraş İstiklal Spor, mücadelede 1-0 geriye düşmesine rağmen mücadeleyi bırakmadı. Teknik direktör Bayram Bektaş yönetimindeki ekipte, yedek oyuncular arasında Murat Akşit, İbrahim Has ve Ramazan Kaplan gibi isimler bulunuyordu.

MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI

Maçta iki takım da birçok pozisyona girdi. Aliağaspor FK’dan Musa Şahindere ve Eray Akar ile Kahramanmaraş İstiklal Spor’dan Kubilay Sönmez sarı kart gördü. Bu sonuçla Aliağaspor FK, sezon başlangıcını galibiyetle yaparak iyi bir performans sergilemiş oldu.