Aliağaspor FK, Karabük İdmanyurdu’nu Yendi

MAÇIN DETAYLARI

TFF 3. Lig’in 22. haftasında Aliağaspor FK, Karabük İdmanyurdu’na konuk oldu ve maçı 2-1’lik skorla kazandı. Mücadelenin hakemleri Tolga Tuna, Levent Yeşilyurt ve Osman Baruk olarak görev aldı.

TAKIM KADROLARI

Karabük İdmanyurdu’nun kalecisi Ahmet Burgaz ile birlikte, savunmada Göksu Mutlu, Tolga Mert Aslan, Rasimcan Değirmenci ve Ahmet Devret yer aldı. Orta sahada Yusuf Akbulut, Seyit Ali Kahya, Ege Okka ve Mert Özyıldırım mücadele etti. Forvette ise Mohammad Alzın ve Emin Temel görev alırken, maçın ilerleyen dakikalarında Arda Belen, Kaan Erdoğan, Alpay Aldemir, Mevlüt Kaynak ve Mustafa Sarıgözoğlu oyuna dahil oldu.

Aliağaspor FK’nın kadrosunda ise kaleci Ahmet Pekgöz, savunmada Yusuf Erdem Gümüş, Oktay Kancı, Kerem Paykoç, Necati Özdemir ve Hakan Demir bulunuyordu. Orta sahada Oğuzhan Yıldırım, Mehmet Uysal, Berk Ali Nizam ve Hasan Çelik yer aldı. Forvette ise Mehmet Fuat Gölbaşı mücadele etti. Maç sırasında Mert Altınöz, Muhammed Şahingöz, Eray Akar ve Ahmet Uzun da yedek oyuncu olarak takıma katkıda bulundu.

GOLLER VE CEZALAR

Karşılaşmada Aliağaspor FK’nın gollerini 6. dakikada Hasan Çelik ve 68. dakikada Yusuf Erdem Gümüş attı. Karabük İdmanyurdu ise son dakikalarda Muhammed Şahingöz’le 90+1’de bir gol buldu. Aliağaspor FK’dan Mehmet Uysal, maçın ikinci yarısında sarı kart görerek cezalandırıldı.

Maçın sonucu, Aliağaspor FK’nın önemli bir zafer elde etmesini sağladı.