Alibaba’nın Geliri Beklentileri Aştı

NET GELİRDEKİ ARTIŞ

Alibaba, 31 Aralık’ta sona eren çeyreğe ait net gelirinin 48,945 milyar yuan (6,72 milyar dolar) seviyesine ulaştığını açıkladı. Beklentiler, bu gelir rakamının 40,6 milyar yuan olacağı yönündeydi. Dönem boyunca şirketin satışları toplamda 280 milyar 154 milyon yuan olarak gerçekleşti. Analistler, satışların 279,34 milyar yuan olmasını öngörüyordu.

HİSSELERİN ARTIŞ GÖSTERİYOR

Yıl başından bu yana, Alibaba’nın hisseleri hem New York hem de Hong Kong borsalarında yaklaşık yüzde 50 oranında bir artış gösterdi. CEO Eddie Wu, mali sonuçlarla ilgili olarak yaptığı açıklamada büyümenin devam edeceği vurgusunu yaptı. “Bulut gelir büyümemiz, yapay zeka ile ilgili ürün gelirinin yüzde 13’e çıkması sonucunda çift haneli rakamlara ulaştı” şeklinde belirtirken, “İleriye baktığımızda, yapay zeka tarafından yönlendirilen Cloud Intelligence Group’taki gelir büyümesinin hızlanmaya devam edeceğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

BULUT BİLİŞİM GRUBU KAZANÇLARINI ARTIRIYOR

Şirketin Bulut Bilişim Grubu, Aralık ayının sonuna kadar olan üç aylık dönemde yıllık satış büyümesini yüzde 13 artırarak toplamda 31,742 milyar yuan seviyesine ulaştı. Bu durum, şirketin genel olarak yapay zeka ve bulut bilişim alanındaki dinamik büyüme stratejisinin bir sonucudur.