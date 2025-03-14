Alibaba, Quark Uygulamasının Yeni Sürümünü Tanıttı

ALI BABA’DAN YENİ YAPAY ZİKA UYGULAMASI

Çinli e-ticaret devi Alibaba, 14 Mart’ta Qwen tabanlı gelişmiş muhakeme modeli ile desteklenen Quark uygulamasının yeni sürümünü tanıttı. Bu uygulama, Alibaba’nın genel kullanıcıya hitap eden işletmeleri arasında yer alarak, tescilli temel modellerinin avantajlarını tam olarak kullanan ilk uygulama olma özelliğini taşıyor. Quark, Alibaba’nın yapay zekayı entegrasyonuna yönelik stratejisinde önemli bir kilometre taşı olarak kabul ediliyor.

GELİŞMİŞ YETENEKLER SUNUYOR

Güncellenen Quark, kullanıcı dostu bir arayüzde yapay zeka sohbet robotu, derin düşünme, kapsamlı araştırma ve görev yürütme gibi çeşitli gelişmiş fonksiyonlar sunuyor. Uygulama, akademik araştırmalardan belge taslağı hazırlamaya, görüntü oluşturmaya, sunum yapmaktan tıbbi teşhis koymaya, seyahat planlamasından problemleri çözmeye kadar geniş bir yelpazede işlevler gerçekleştirmeyi hedefliyor. Kullanıcılar, karmaşık ve çok yönlü sorular sorarak uygulama üzerinden daha derin bilgi edinebiliyor.

QUARK CEO’SUNDAN AÇIKLAMALAR

Quark’ın CEO’su ve Alibaba Group Başkan Yardımcısı Wu Jia, “Quark’ın bu yükseltilmiş sürümü sadece bir başlangıç. Model yeteneklerimiz gelişmeye devam ettikçe, Quark’ı kullanıcıların yapay zeka ile her şeyi keşfedebilecekleri sonsuz olasılıklara açılan bir kapı olarak görüyoruz” şeklinde konuştu. 2016 yılında Alibaba Group bünyesinde bir web tarayıcısı olarak başlayan Quark, Çin’de 200 milyondan fazla kullanıcısıyla yapay zeka destekli öncü bir bilgi hizmetleri platformu haline gelmiş durumda.