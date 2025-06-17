Alibeyköy Barajı’nda Kaybolan Kadın Bulundu

ALİBEYKOY BARAJINDA KAYBOLAN KADININ CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Sultangazi’de Alibeyköy Barajı’nda kaybolan 24 yaşındaki kadının cansız bedeni, İBB su altı arama kurtarma ekipleri tarafından tespit edildi. Olay ile ilgili yapılan incelemelerde, olay yerinde kadına ait olduğu düşünülen bir mektup bulundu. Soruşturma süreci devam ediyor.

OLAY ANINDA YAŞANANLAR

Olay, dün saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Baraj gölünde köpeği ile yürüyüş yapan bir kişi, bir kadının su yüzeyinde çırpındığını ve ardından kaybolduğunu fark etti. Bu durum üzerine, kişi 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak durumu bildirdi. İhbarın ardından bölgeye polis, itfaiye, sağlık ekipleri ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı su altı arama kurtarma ekipleri yönlendirildi.

ARAMA ÇALIŞMALARI SONUCU CANSIZ BEDEN BULUNDU

Su altı arama ekipleri, baraj gölünde yaklaşık bir saat süren bir arama gerçekleştirdi. Arama sonuçları ile birlikte, kadının cansız bedenine ulaşıldı. Yapılan otopsi incelemesi sonunda, hayatını kaybeden kişinin 24 yaşındaki Merve Karadağ olduğu belirlendi. Olay yerinde bulunan mektubun, Merve Karadağ’a ait olduğu değerlendiriliyor. Olay yeri inceleme ekiplerinin tamamladığı çalışmaların ardından Karadağ’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Soruşturma süreci devam ediyor.