Alıçlı Köy Yolunda Motosiklet Kazası

KAZA YERİ VE OLAYIN DETAYLARI

Batman’ın Kozluk ilçesinde yer alan Alıçlı köy yolunda bir motosiklet kazası meydana geldi. İki gün önce gerçekleşen bu üzücü olayda, U.M. (18) isimli genç sürücünün kontrolündeki motosiklet, aniden yolunu kaybedip şarampole yuvarlandı.

AĞIR YARALI SÜRÜCÜ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada ağır yaralanan U.M., hemen Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen, genç sürücünün hayatını kurtarmak mümkün olmadı.

JANDARMA İNCELEME BAŞLATTI

Olayın ardından jandarma ekipleri, kazanın sebeplerini araştırmak üzere kapsamlı bir inceleme başlattı. Kazanın detaylarının ortaya çıkarılması ve benzer olayların önlenmesi amacıyla çalışmalar devam ediyor.

ÖNEMLİ

