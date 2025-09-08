Alıçta Hasat Başladı, Kilogram 200 TL

ŞİFA DEPOSU ALIÇ HASADI BAŞLADI

Hatay’da üreticilerin “şifa deposu” olarak adlandırdığı alıç ürünlerinde hasat süreci başladı. Yaklaşık bin dönüm arazide gerçekleşen hasatta alıç, kilogram başına 200 TL’den alıcı buluyor. Belen ilçesinde çiftçilerin önemli bir geçim kaynağı olan alıç, kuraklık ve yüksek sıcaklıkların etkisiyle verim kaybı yaşıyor.

KİLO FİYATI VE HASAT PLANLARI

Eylül ayının 20’sine kadar devam etmesi beklenen hasat döneminde, çiftçi İsa Kılınç, 120 ağaç bulunan bahçesinden yaklaşık 5 ton ürün hasat etmeyi hedefliyor. Kılınç, “Geçen sene kilogramı 150-160 liraydı, bu sene 180-200 lira arasında” diyor. 40 yıllık üretici, “Kırk yıldır bu işle uğraşıyorum. Yaklaşık on gündür alıç hasadımız devam ediyor. Arazim 30 dönüm civarında. Bu yıl kuraklıktan dolayı kalitede sıkıntı var, sular yeterli değil. İnşallah seneye verimimiz daha iyi olur.” şeklinde açıklama yapıyor.

HASAT SÜRECİ VE VERİM DÜŞÜŞÜ

Kılınç, “Hasadı ailecek yapıyoruz çünkü işçi bulmakta zorlanıyoruz. Ürün ağaçlarda kısım kısım olduğu için kendi ailemiz yeterli geliyor. Hasat yaklaşık 15 Eylül’e kadar sürecek. Bazı ağaçlar suyunu almadığı için geç olgunlaşıyor.” diyerek, geçen sene 8 tonun üzerinde ürün aldığını, bu sene ise 4-5 ton ürün beklediğini ifade ediyor. Kılınç, “Yüzde 40-50 civarında bir düşüş var.” sözleriyle durumu özetliyor.