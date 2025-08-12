Haberler

Aliefendioğlu’nda Kardeşler Yaralandı

OLAYIN YAŞANDIĞI YER VE KATILIMCILAR

Mersin’in Tarsus ilçesine bağlı Aliefendioğlu Mahallesi’nde dün meydana gelen olayda, Hasan (39) ve Kenan T. (41) kardeşler, arkadaşları Cengiz U. (48) ile görüşmek için babaları İbrahim T.’nin (69) evine gitti. Ziyaret sırasında bir tartışma başladı. Tartışmanın ardından iki kardeş ve Cengiz U., evden çıkarak 33 NER 77 plakalı kamyonete bindi ve bölgeden uzaklaştı.

TAKİP VE ATEŞ AÇMA

İbrahim T., aracının direksiyonuna geçerek kamyoneti takip etti. Bu esnada av tüfeğiyle ateş açtı. Tüfeğin saçmalarının isabet ettiği Hasan T., Kenan T. ve Cengiz U. yaralandı. Olay yerine ulaşan çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

YARALILAR VE GÖZALTILAR

Yaralı kişiler, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay anında tüfeği kullanan İbrahim T., polisin müdahalesiyle yakalandı ve sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Bu olayla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldı.

