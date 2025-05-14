Alien Tefeci Ve Dolandırıcı Operasyonları Başarılı

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA’DAN AÇIKLAMALAR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yapılan operasyonlarla ilgili önemli bilgiler paylaştı. 49 ilde yürütülen bu operasyonlar sonucunda 146 şüpheli yakalandı. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabında şu açıklamayı yaptı: “Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri KOM ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince; Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Edirne, Erzurum, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hakkari, Hatay, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kırşehir, Konya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Yozgat, Batman, Iğdır, Yalova, Osmaniye ve Düzce olmak üzere toplam 49 ilde operasyonlar düzenlendi.”

ŞÜPHELİLERİN SUÇLAMALARI

Yerlikaya, operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin çok sayıda suçlamayla karşı karşıya olduğunu belirtti. “Yakalanan şüphelilerin; ‘Tefecilik, Kişilere Karşı Nitelikli Dolandırıcılık, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Yönelik Nitelikli Dolandırıcılık, Zimmet, İhaleye ve Edimin İfasına Fesat Karıştırma, Resmi Belgede Sahtecilik, Parada Sahtecilik, Vergi Usul Kanununa Muhalefet’ suçlarından haklarında soruşturma başlatıldı” ifadelerini kullandı. Ayrıca, sahte altın atölyesinin de deşifre edildiği belirtildi. Operasyonlar sonucunda 8 ruhsatsız tabancanın yanı sıra çok sayıda çek, senet ve belge de ele geçirildi.

MÜCADELE KESİNTİSİZ SÜRECEK

Bakan, operasyonları gerçekleştiren tüm ekipleri tebrik ederek, “Hiçbir yasa dışı oluşum, milletimizin güvenliğini tehdit edemez. Tefecilere, dolandırıcı suç örgütlerine ve yasa dışı yapılanmalara karşı mücadelemize aralıksız devam ediyoruz” dedi. Bu açıklamalar, ülke genelinde mali suçlarla mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurguladı.