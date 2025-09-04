Alijan Ibragimov’un Ailesinin Yatı Fethiye’de

ALIJAN IBRAGIMOV’UN AİLESİ FETHİYE’DE

2021 yılında Covid-19 nedeniyle yaşamını yitiren Kazak milyarder Alijan Ibragimov’un ailesine ait mega yat ‘IDynasty’, Muğla’nın Fethiye ilçesine demirledi. Yat için 1 milyon lira değerinde kumanya temin edildiği açıklandı. Alijan Ibragimov’un eşi Mukadaskhan Ibragimov ve çocuklarıyla birlikte bulunduğu yat, Fethiye Limanı’na yanaştı.

YATIN TEKNİK DETAYLARI VE AKTARIMLAR

4 bin 437 grostonluk ‘IDynasty’ yatına, karadan İzmir Aliağa’dan getirilen 450 bin litre yakıt ikmali yapıldı. Yatın önce Bodrum ilçesine sonra da Fethiye’ye geldiği bildirildi. 22 misafir kapasiteli ve 34 mürettebatın görev yaptığı lüks yat, helikopter pisti ve yüzme havuzu gibi ultra lüks özellikler barındırıyor. ‘IDynasty’, maksimum 17 deniz mili hız yapabiliyor ve dünyanın en büyük yatları arasında 77’nci sırada yer alıyor. Geçmiş yıllarda da Türkiye’ye giriş yaptığı biliniyor.