Alijan Ibragimov'un Ailesinin Yatı Fethiye'de

ALIJAN IBRAGIMOV’UN AİLESİ FETHİYE’DE

2021 yılında Covid-19 nedeniyle yaşamını yitiren Kazak milyarder Alijan Ibragimov’un ailesine ait mega yat ‘IDynasty’, Muğla’nın Fethiye ilçesine demirledi. Yat için 1 milyon lira değerinde kumanya temin edildiği açıklandı. Alijan Ibragimov’un eşi Mukadaskhan Ibragimov ve çocuklarıyla birlikte bulunduğu yat, Fethiye Limanı’na yanaştı.

YATIN TEKNİK DETAYLARI VE AKTARIMLAR

4 bin 437 grostonluk ‘IDynasty’ yatına, karadan İzmir Aliağa’dan getirilen 450 bin litre yakıt ikmali yapıldı. Yatın önce Bodrum ilçesine sonra da Fethiye’ye geldiği bildirildi. 22 misafir kapasiteli ve 34 mürettebatın görev yaptığı lüks yat, helikopter pisti ve yüzme havuzu gibi ultra lüks özellikler barındırıyor. ‘IDynasty’, maksimum 17 deniz mili hız yapabiliyor ve dünyanın en büyük yatları arasında 77’nci sırada yer alıyor. Geçmiş yıllarda da Türkiye’ye giriş yaptığı biliniyor.

Grammy Ödüllü Black Coffee, Antalya’da Sahne Aldı

Antalya Belek'te sahne alan Grammy ödüllü DJ Black Coffee, Afrika ritimleriyle dolu 2 saatlik etkileyici bir performans sergileyerek dinleyicileri coşturdu. Sanatçı, tek koluyla müzik yapmasıyla dikkat çekti.
İzmir’de Elektrik Kesintisi Listesi Yayınlandı

İzmir'de 5 Eylül'de çeşitli ilçelerde elektrik kesintileri olacak. Kesintilerin süresi ve etkilenen bölgeler hakkında detaylı araştırmalar yapılıyor.

