Alijan Ibragimov’un Yatı Fethiye’de

ALIJAN IBRAGIMOV’UN AİLESİ YANINDAKİ MEGA YAT FETHİYE’DE

2021 yılında Covid-19 nedeniyle yaşamını yitiren Kazak milyarder Alijan Ibragimov’un ailesinin mega yatı ‘IDynasty’, Muğla’nın Fethiye ilçesine demirledi. Yata, Fethiye’de 1 milyon TL’lik kumanya tedarik edildiği ifade ediliyor. Fethiye Limanı’na gelen 4 bin 437 grostonluk yatın, karadan İzmir Aliağa’dan 450 bin litre yakıt ikmali yapıldığı belirtildi.

YATIN ÖZELLİKLERİ VE KAPASİTESİ

Fethiye İskelesi’ne yanaşan yat, Alijan Ibragimov’un eşi Mukadaskhan Ibragimov ile çocuklarının bulunduğu bir yolculukta Fethiye’ye ulaştı. Lüks yat, 22 misafir kapasiteli olup 34 mürettebat tarafından yönetiliyor. Fethiye’den temin edilen kumanya, 1 milyon TL değerinde. ‘IDynasty’, helikopter pisti ve yüzme havuzu gibi ultra lüks özelliklere sahip ve 17 deniz mili azami hıza ulaşabiliyor.

DÜNYA SIRALAMASINDA ÖNE ÇIKIYOR

Dünyanın en büyük yatları sıralamasında 77’nci sırada yer alan ‘IDynasty’, geçmişte de Türkiye’ye uğramıştı. Bu yat, yalnızca büyüklüğüyle değil, aynı zamanda sunduğu lüks olanaklarla da dikkat çekiyor.