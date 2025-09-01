Haberler

Aliköy Köyünde Yangın Kül Oldu

YANGINDA SAMAN BALYALARI KÜL OLDU

Isparta’nın merkezine bağlı Aliköy köyünde çıkan yangında saman balyaları tamamen kül oldu. Olayda hiç kimse yaralanmazken, maddi hasar oldukça büyük seviyeye ulaştı. Aliköy köyünde, dün akşam saat 17.30 civarında saman balyalarında bir yangın meydana geldi. Yangının sebebi henüz kesinleşmemiş durumda.

İTFAİYE EKİPLERİ OLAYA MÜDAHALE ETTİ

Yangın haberi alındıktan sonra bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yaklaşık iki saat süren müdahale sonrası yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü. Olayda herhangi bir yaralanma olmadı; fakat yangın sonucunda büyük çaplı maddi kayıplar meydana geldi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili olarak inceleme başlatıldı.

Çekmeköy’de Tuncay Meriç Cinayetinde 8 Zanlı

İstanbul Çekmeköy'de eski spor kulübü başkanı Tuncay Meriç'in silahlı saldırıda hayatını kaybetmesi üzerine sekiz zanlı adliyeye gönderildi, bir şüpheli daha yakalandı.
TÜİK, GSYH’nın 2025’te %4,8 Arttığını Açıkladı

Türkiye'nin Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'sı, 2025'in ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8 oranında yükseldi; inşaat ve iletişim gibi sektörlerde de büyüme kaydedildi.

