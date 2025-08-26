Alim Yönten, Avrupa Şampiyonası’nda Altın Madalya

ALİM YÖNTEN’İN BAŞARISI

Vanlı kickboks sporcusu Alim Yönten, Polonya’da düzenlenen Avrupa Üniversiteler Arası Şampiyonası’nda altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi olan Yönten, 22-26 Ağustos tarihleri arasında Varşova’da gerçekleştirilen turnuvada, Point Fighting 74 kilo erkekler kategorisinde birinci oldu.

ÜSTÜN PERFORMANS

Yönten, başarılı performansıyla Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etti ve kürsüde altın madalyayı kazanarak herkesin gurur duyduğu bir sporcu oldu. Elde edilen bu başarı, Alim Yönten’in antrenörü Muhammed Hamza Kızılarslan ve kickboks camiasında büyük bir sevinçle karşılandı.

GELECEK HEDEFLERİ

Alim Yönten, Avrupa’da böyle büyük bir organizasyonda şampiyon olmanın kendisi için büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti. Gelecekteki hedefleri arasında dünya şampiyonası ve olimpiyatlarda altın madalya kazanmak olduğuna dikkat çekti.