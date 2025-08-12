Alişan, Düğünde Misafirleri Coşturdu

ALİŞAN’IN DÜĞÜN PERFORMANSI

Şarkıcı Alişan, sosyal medya fenomeni Eda Sakız ile müzisyen Burak Bulut’un düğününde sahne alarak etkinliğe damgasını vurdu. Ünlü çift, yakın dostları ve aileleriyle birlikte bu özel anı kutladı. Alişan, sahneye çıkarak misafirleri coşturdu ve düğün boyunca sevilen şarkılarını seslendirdi.

KÜRTÇE ŞARKILAR İLGİ TOPLADI

Alişan’ın performansı, özellikle Kürtçe şarkılara yer vermesiyle büyük beğeni topladı. Bu jesti, hem davetliler hem de sosyal medya tarafından ilgi odağı haline geldi. Sanatçının sergilediği performans, düğüne katılan herkesin takdirini toplarken, Kürtçe şarkı seçimi gecenin en çok tartışılan konularından biri oldu.

UNUTULMAZ BİR DÜĞÜN ANISI

Eda Sakız ve Burak Bulut’un dillere destan düğünü, Alişan’ın unutulmaz performansı sayesinde uzun süre hatırlanacak bir etkinlik olarak akıllarda kalacak gibi görünüyor.